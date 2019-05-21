СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-21T09:21:49+03:00

В этом году из стен образовательных учреждений выйдут более полутора тысяч одиннадцатиклассников

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Последний звонок в орловских школах прозвенит 23 мая. В этом году из стен образовательных учреждений города выйдут более полутора тысяч одиннадцатиклассников.

В день празднования в Орле традиционно усилят меры безопасности. До 2-х часов дня полицейские будут нести дежурство в школах, после до полуночи в общественных местах. Речь идет о площади Ленина, Городском и Детском парках, сквере Гуртьева, парках Победы и Ботаника, Дворянском гнезде, а также о зоне отдыха в Медведевском лесу.

Уже совсем скоро, 27 мая, выпускникам предстоит написать первый ЕГЭ по географии и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU