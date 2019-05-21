2019-05-21T08:49:56+03:00
Звезды

Горожанам рассказали об истории орловского отделения Центрального Банка России

Экскурсия состоялась в рамках акции "Ночь в музее"
Наталья Меркулова
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В субботу, 18 мая, Орел присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». На разных городских площадках орловцев ждали праздничные программы на любой вкус. Одним из самых запоминающихся событий «Ночи» стала экскурсия по музейно-экспозиционному фонду Отделения Орел Центрального Банка России.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, музейная экспозиция в уникальном старинном здании на ул. Гостиная,6 была открыта в 2015 году и с этого времени приобрела особый интерес горожан.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этот раз для участников акции «Ночи в музее», банк подготовил несколько тематических площадок: музейный павильон и две интерактивных зоны, где каждый желающий смог увидеть, как считают и упаковывают купюры, а также принять участие в мастер-классе по выявлению фальшивок.

Особое внимание посетителей музея привлекли униформа и стол банковского служащего, старинные монеты размером с зернышко и огромные «керенки».

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сообщили «КП» в пресс-службе банка, осенью здесь пройдет День открытых дверей. Тогда орловцы смогут принять участие в экскурсии не только по музейной экспозиции, но по историческому зданию банка в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24