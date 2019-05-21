Горожанам рассказали об истории орловского отделения Центрального Банка России

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-21T08:49:56+03:00

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В субботу, 18 мая, Орел присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». На разных городских площадках орловцев ждали праздничные программы на любой вкус. Одним из самых запоминающихся событий «Ночи» стала экскурсия по музейно-экспозиционному фонду Отделения Орел Центрального Банка России.

Напомним, музейная экспозиция в уникальном старинном здании на ул. Гостиная,6 была открыта в 2015 году и с этого времени приобрела особый интерес горожан.

В этот раз для участников акции «Ночи в музее», банк подготовил несколько тематических площадок: музейный павильон и две интерактивных зоны, где каждый желающий смог увидеть, как считают и упаковывают купюры, а также принять участие в мастер-классе по выявлению фальшивок.

Особое внимание посетителей музея привлекли униформа и стол банковского служащего, старинные монеты размером с зернышко и огромные «керенки».

Как сообщили «КП» в пресс-службе банка, осенью здесь пройдет День открытых дверей. Тогда орловцы смогут принять участие в экскурсии не только по музейной экспозиции, но по историческому зданию банка в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU