За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль
За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль. Инцидент с кражей авто произошел в Болховском районе Орловской области. О похищенной машине «Шевроле Нива» из поселка Деевские Хутора стражам порядка рассказал ее 51-летний хозяин.
Незадолго до пропажи владелец авто общался с малознакомым ему мужчиной. Как раз у него и была возможность украсть ключи зажигания. Так и оказалось в действительности. 42-летний местный житель взял ключи, завел автомобиль и уехал на нем в другой конец поселка. Машину стражи порядка обнаружили с механическими повреждениями.
- В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU