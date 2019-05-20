СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-20T16:39:05+03:00

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За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль. Инцидент с кражей авто произошел в Болховском районе Орловской области. О похищенной машине «Шевроле Нива» из поселка Деевские Хутора стражам порядка рассказал ее 51-летний хозяин.

Незадолго до пропажи владелец авто общался с малознакомым ему мужчиной. Как раз у него и была возможность украсть ключи зажигания. Так и оказалось в действительности. 42-летний местный житель взял ключи, завел автомобиль и уехал на нем в другой конец поселка. Машину стражи порядка обнаружили с механическими повреждениями.

- В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU