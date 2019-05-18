Под Орлом мужчина погиб в столкновении легковушки с грузовиком-бетономешалкой

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-18T15:40:56+03:00

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Субботним утром, 18 мая, на трассе под Орлом случилось ДТП с трагическим исходом. Дорогу не поделили легковая "Лада" и грузовик-бетономешалка.

Всё случилось в Урицком районе около 11 часов. Сейчас известна предварительная информация: 45-летний водитель на отечественной легковушке "Лада Приора" ехал по автодороге "Нарышкино-Парамоново". На перекрёстке он не уступил дорогу "КАМАЗу", шедшему по главной дороге. Удар был такой силы, что бетономешалка перевернулась, а легковое авто оказалось смято, как консервная банка.

- Предварительно установлено, что погиб водитель легкового автомобиля, а его пассажир с травмами госпитализирован в медучреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Сейчас на месте продолжают работу полицейские. Всё обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU