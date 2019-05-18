2019-05-18T12:19:20+03:00
Общество

Знак ограничения высоты под Александровским мостом предлагают установить активисты

Такое обращение общественники направили в администрацию ввиду частных аварий на этом участке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Знак ограничения высоты под Александровским мостом предлагают установить активистыЗнак ограничения высоты под Александровским мостом предлагают установить активистыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Знак ограничения высоты под Александровским мостом предлагают установить активисты. Такое обращение общественники направили в администрацию ввиду частных аварий на этом участке.

- Водители фургонов не рассчитывают высоту арки. В итоге тентованный кузов, зацепившись за арку, оказывается на земле. Высота арки немногим более двух метров, а тентованные кузова фургонов в отдельных случаях оказываются выше. В результате каждую неделю здесь происходят аварии, - поделились с «КП» активисты.

Этот участок дороги под Александровским мостом соединяет две центральные дороги Орла и всегда заполнен транспортом. В случае аварий под аркой образуется пробка.

- В один момент столкновение фургона с аркой может привести к ее повреждению, а она является опорным элементом моста. Поэтому администрации Орла необходимо проработать этот вопрос и установить соответствующие знаки на подъезде, - добавили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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