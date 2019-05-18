Орловские огнеборцы тренировались тушить пожар на нефтебазе
Орловские огнеборцы тренировались тушить пожар на нефтебазе АО «Орелнефтепродукт». По замыслу, на площади 100 квадратных метров в резервуаром парке разлилось топливо.
- На первоначальном этапе тушения для недопущения возгорания зеркала розлива была организована подача воздушно-механической пены средней кратности. Однако произошло возгорание уже непосредственно на самом резервуаре, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
На месте условного пожара спасатели установили автоцистерны на пожарные гидранты и приступили к тушению. По гребенке автолестницы они подали пенные стволы и локализовали пожар. На окончательном этапе пожарные приступили к ликвидации последствий возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU