2019-05-18T12:15:29+03:00
Общество

Орловские огнеборцы тренировались тушить пожар на нефтебазе

По замыслу, в резервуаром парке топливо разлилось на площади 100 квадратных метров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские огнеборцы тренировались тушить пожар на нефтебазе АО «Орелнефтепродукт». По замыслу, на площади 100 квадратных метров в резервуаром парке разлилось топливо.

- На первоначальном этапе тушения для недопущения возгорания зеркала розлива была организована подача воздушно-механической пены средней кратности. Однако произошло возгорание уже непосредственно на самом резервуаре, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте условного пожара спасатели установили автоцистерны на пожарные гидранты и приступили к тушению. По гребенке автолестницы они подали пенные стволы и локализовали пожар. На окончательном этапе пожарные приступили к ликвидации последствий возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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