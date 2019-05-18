2019-05-18T12:07:18+03:00
Общество

Областной праздник «Орловская книга 2019» пройдет в бунинской библиотеке

Мероприятие проведут в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 24 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Областной праздник «Орловская книга − 2019» пройдет в бунинской библиотекеОбластной праздник «Орловская книга − 2019» пройдет в бунинской библиотекеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ежегодный 21-й областной праздник «Орловская книга − 2019» пройдет в бунинской библиотеке в Орле. Мероприятие проведут в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 24 мая.

- В этом году праздник посвящен теме: «Литературная Орловщина: традиции и современность». В программе запланирована выставка книг, выпущенных в 2018 году орловскими издательствами, тематические выставки книг и документов, презентация каталога «Орловская книга − 2018», награждение победителя интернет-викторины «Литературная Орловщина: традиции и современность», - поделились с «КП» организаторы.

Кроме того, важным событием в этот день станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга−2018» по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия».

Начало празднования запланировано на 12 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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