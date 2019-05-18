2019-05-18T12:02:10+03:00
Общество

Правила ПДД перед летними каникулами напомнили орловским школьникам госавтоинспекторы

С «Лабораторией безопасности» стражи дорожного порядка побывали в Знаменской школе-интернате
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы УМВД России по Орловской областиФото пресс-службы УМВД России по Орловской области
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Правила ПДД перед летними каникулами напомнили орловским школьникам госавтоинспекторы. С мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» стражи дорожного порядка побывали в Знаменской школе-интернате.

Совершенствовали навыки управления велосипедом, вспоминали правила перехода проезжей части и изучали новые дорожные знаки порядка 60-ти учащихся. Инспекторы показывали ребятам, как оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Каждый ученик попробовал провести сердечно-легочную реанимацию и наложить давящую повязку на рану на обучающем манекене.

- Подобные занятия до конца учебного года пройдут еще в ряде орловских школ, а затем «Лаборатория безопасности» продолжит свое движение по пришкольным лагерям, - поделились с «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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