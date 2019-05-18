2019-05-18T11:45:48+03:00
Звезды

Орловцы отметят День славянской письменности и культуры 24 мая

В этом году центром празднования станет поселок Кромы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы отметят День славянской письменности и культуры 24 мая. В этом году центром празднования станет поселок Кромы.

В 8 утра начнется Божественная литургия в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей первого славянского алфавита. Богослужение пройдет в Свято-Никольском храме. После него состоится крестный ход до Центра культуры Кромского района.

В 11 утра стартует концертная программа «От Руси – до России». В программе выступят творческие коллективы района, в числе которых вокальный ансамбль «Цветы России» Кромской ДШИ, вокальный ансамбль «Душа России» и хореографический ансамбль «Мечта» Центра культуры Кромского района: а также вокально-хореографический ансамбль «Веселая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусств.

Во время праздника будет работать выставка творчества народных умельцев. Пройдут мастер-классы и «Богатырские забавы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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