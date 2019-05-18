2019-05-18T11:31:10+03:00
Общество

Чиновники: ситуация с вывозом мусора в Орле стабилизируется

Со слов властей, урегулирован вопрос приемки мусора на завод «Эко-Сити»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Чиновники: ситуация с вывозом мусора в Орле стабилизируетсяЧиновники: ситуация с вывозом мусора в Орле стабилизируетсяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ситуация с вывозом мусора в Орле стабилизируется. Такую информацию озвучили чиновники 16 мая на заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора.

Со слов властей, урегулирован вопрос приемки мусора на мусороперерабатывающий завод «Эко-Сити». Как сообщил замдиректора УК «Зеленая роща», уже подготовлены графики вывоза мусора с орловский улиц. О них станет известно на следующем заседании штаба 22 мая.

Кроме того, по предоставленной информации, УК «Зеленая роща» подготовила договоры с перевозчиками по уборке контейнерных площадок. В штате управляющей компании появятся и контролеры. Специальные сотрудники будут выезжать на места, вести учет соблюдения графиков и качество уборки контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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