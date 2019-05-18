2019-05-18T11:24:01+03:00
Общество

В Орле жители «Наугорки» отметили Праздник двора

На стадионе имени Аршавина гостей ждали веселая музыка, аниматоры, концертная программа и спортивные конкурсы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского горсоветаФото пресс-службы орловского горсовета
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В Орле жители «Наугорки» отметили Праздник двора. 16 мая на стадионе имени Аршавина гостей ждали веселая музыка, аниматоры, концертная программа и спортивные конкурсы со сладкими призами

Солисты ансамбля «Славица» кружились в вальсе. Любители спорта пробовали себя в игре в мяч, дартс и настольный теннис. Здесь же была организована мотовыставка с колоритными байкерами.

- Мои ученики с самого утра, наперебой, мне задавали вопрос: «Ничего не отменят? Праздник состоится»? Некоторые даже домой не заходили, как были в школьной форме, так сразу и прибежали на стадион. Безусловно, это здорово. Практику проведения таких праздников дворов мы продолжим, - отметила Наталья Прохорова, директор школы № 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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