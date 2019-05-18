СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-18T10:56:40+03:00

С 20 мая 1-я Посадскую и Маяковскую улицы в Орле перекроют Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Неудобства для водителей связаны с ремонтом газопроводов на этих участках

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С 20 мая 1-я Посадскую и Маяковскую улицы в Орле перекроют. Неудобства для водителей будут связаны с ремонтом газопроводов среднего и низкого давления на этих участках.

Движение для автомобильного транспорта будет доступно по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Гагарина. Также на время производства работ произойдут изменения в работе пассажирского транспорта.

- Движение автобусов по маршрутам №1 «улица Часовая — станция Лужки», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский» в направлении станции Лужки и микрорайона Ботаника будет организовано по улицам Комсомольская, Розы Люксенбург, Гагарина. При движении в обратном направлении схема движения не меняется, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU