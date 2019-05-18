Под предлогом социальных выплат в Орле мошенница обокрала 84-летнюю пенсионерку
Неизвестная женщина унесла с собой все сбережения старушки
Под предлогом социальных выплат в Орле мошенница обокрала 84-летнюю пенсионеркуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под предлогом социальных выплат в Орле мошенница обокрала 84-летнюю пенсионерку. Случай произошел в Заводском районе города.
К жительнице дома на улице Комсомольской пришла неизвестная женщина. Незнакомка рассказала о якобы положенной хозяйке квартиры социальной помощи. Так она вошла к старушке в доверие. Когда та отлучилась, женщина похитила все сбережения пожилой орловчанки.
- Розыском подозреваемой и установлением всех обстоятельств произошедшего занялись оперативники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU