2019-05-18T10:36:38+03:00
Общество

Аналоговое телевидение отключится на Орловщине уже 3 июня

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести специальное оборудование
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Аналоговое телевидение отключится на Орловщине уже 3 июняАналоговое телевидение отключится на Орловщине уже 3 июняФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Аналоговое телевидение отключится на Орловщине уже 3 июня. Регион полностью перейдет на цифровые технологии. В свою очередь, местные телеканалы, не вошедшие в состав мультиплексов, будут работать в прежнем формате.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения орловцам необходимо приобрести специальное оборудование. Речь идет об антенне дециметрового диапазона. Если же телевизор старого образца, потребуется также дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Напомним, антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники. С 18 апреля такая возможность появилась еще и в орловских почтовых отделениях по цене от 990 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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