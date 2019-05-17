Воспитанникам Болховского интерната расскажут о том, как найти свое место в жизни
В воскресенье, 26 мая, волонтеры православного молодежного движения организуют поездку в Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.
Организаторы поездки планируют рассказать воспитанникам интерната о профессиях, которым можно посвятить свою жизнь после выхода из интерната.
- Мы не возим ребятам конфет и прочих подарков, первостепенное внимание уделяя общению и социализации. В этот раз мы хотим рассказать им о большом и интересном мире, который существует за пределами интерната, - рассказали «КП» волонтеры движения.
Желающие принять участие в поездке и рассказать свою историю профессионального успеха должны заранее сообщить об этом организаторам в группе «Богоявленская семья».
Выезд участников акции 26 мая в 12:00 от Богоявленского собора.
ИСТОЧНИК KP.RU