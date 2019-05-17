У орловчанки украли деньги товарищи по застолью

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-17T10:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Болховского района Орловщины лишилась денег на застолье. Распитие спиртного обернулось уголовным делом.

Все случилось в Болховском районе области. В местный отдел полиции пришла женщина с заявлением о краже. Она рассказала, что накануне была в гостях у своего знакомого. Здесь небольшой компанией они устроили застолье, на котором не обошлось без горячительного. В какой-то момент гостья уснула. При этом она оставила на тумбочке свои деньги – шесть тысяч рублей.

Подвоха от товарищей по бутылке дама не ожидала. Однако, пока та спала, ее 44-летний товарищ и новая 37-летняя знакомая стащили сбережения.

- По данному факту сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ранее граждане были причастны к ряду имущественных преступлений, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда парочка будет под подпиской о невыезде. Сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU