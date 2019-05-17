2019-05-17T10:24:45+03:00
Происшествия

Двоих человек спасли огнеборцы на пожаре в Орловской области

ЧП случилось в поселке Змиевка
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В минувший четверг, 16 мая, в квартире поселка Змиевка Орловской области случился пожар. Двоих человек спасли огнеборцы.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в начале двенадцатого вечера. Оказалось, что пламя разгорелось в квартире многоэтажки на улице Кирова районного центра. Пожарные прибыли на место.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате сгорели постельные принадлежности. Пожарными спасены два человека. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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