2019-05-17T09:10:05+03:00
Общество

Синоптики: в грядущие выходные в Орле обойдется без дождя

В ночные часы будет достаточно прохладно
Ольга СУПОНЕВА
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Весна в ОрлеВесна в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие выходные, 18-19 мая, в Орле обойдутся без дождя. Впрочем, жарой они не порадуют: в ночные часы все еще прохладно.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 18 мая в городе переменная облачность и без осадков. Температура ночью +7 градусов, днем воздух разогреется до +21. Ветер северо-восточный, 3 м\с. Без осадков.

В воскресенье, 19 числа, небо будет то ясным, то затянутым облаками. Ночью столбики термометров покажут +9, днем до +22 градусов. Ветер снова будет дуть с северо-востока со скоростью 2 м/с. Дождя не предвидится.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе потеплеет до +25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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