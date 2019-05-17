2019-05-17T08:38:06+03:00
Происшествия

В Орле молодой водитель за рулем иномарки сбил пешехода на "зебре"

Женщина получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле накануне, 16 мая, под колесами авто оказалась женщина пешеход. На «зебре» ее сбил молодой человек на иномарке «Фольксваген Поло».

Авария случилась примерно без двадцати десять вечера. 19-летний водитель за рулем легковушки ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Цветаева в сторону Матросова. На нерегулируемой «зебре» он не пропустил 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в приемное отделение ООКБ. После оказания помощи пострадавшей было назначено амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате которых 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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