В Орловской области работает постоянная зона таможенного контроля
В Орловской области начала работу постоянная зона таможенного контроля. Такое поручение дал глава региона Андрей Клычков областному Департаменту промышленности и торговли.
- Постоянная зона таможенного контроля была создана в конце апреля на железнодорожной станции «Лужки-Орловские». Она позволяет местным предприятиям отправлять свою продукцию на экспорт и получать импортные товары железнодорожным транспортом. Это гораздо выгоднее и экономичнее, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
Сейчас зона таможенного контроля на станции «Лужки-Орловские» функционирует в рабочем режиме. С момента ее создания таможенные органы выпустили в обращение товарные партии, поступившие в 129 железнодорожных вагонах.
ИСТОЧНИК KP.RU