В Орловской области работает постоянная зона таможенного контроля

16 Май 18:03 2019-05-16T18:03:07+03:00

Она была создана в конце апреля на железнодорожной станции «Лужки-Орловские»

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В Орловской области начала работу постоянная зона таможенного контроля. Такое поручение дал глава региона Андрей Клычков областному Департаменту промышленности и торговли.

- Постоянная зона таможенного контроля была создана в конце апреля на железнодорожной станции «Лужки-Орловские». Она позволяет местным предприятиям отправлять свою продукцию на экспорт и получать импортные товары железнодорожным транспортом. Это гораздо выгоднее и экономичнее, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Сейчас зона таможенного контроля на станции «Лужки-Орловские» функционирует в рабочем режиме. С момента ее создания таможенные органы выпустили в обращение товарные партии, поступившие в 129 железнодорожных вагонах.

ИСТОЧНИК KP.RU