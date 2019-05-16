Спектакль «Прощай, овраг!» по повести Сергиенко увидят орловцы

16 Май 17:17 2019-05-16T17:17:53+03:00

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Спектакль «Прощай, овраг!» по повести Сергиенко «До свидания, овраг!» увидят орловцы 21 мая. Постановку на сцене театра «Русский стиль» в Орле отыграет театральная студия «Действующие лица».

Герои спектакля - бездомные собаки. Они живут в овраге на окраине большого города. Кто-то из них потерялся, кого-то забыли на даче, кто-то уже родился здесь и другой жизни уже не представляет. Бродячие псы верят, что появится «свой человек», который их любит. Они все мечтают о теплом доме, человеческой заботе, но пока все еще борются за существование, терпят бесконечные унижения и страх.

- В этих брошенных и потерявшихся в наше жесткое время животных столько пронзительно человеческого, столько разнообразных характеров и трагических судеб! Каждый зритель, будь он взрослым или подростком, получит урок доброты и сопереживания, - поделились с «КП» артисты театральной студии.

На спектакль приглашаются все желающие. Вход свободный. Необходимо предварительно записаться по телефону: 76-20-24.

ИСТОЧНИК KP.RU