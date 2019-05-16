В Орловской области выбрали семью года

16 Май 17:11 2019-05-16T17:11:29+03:00

Из 19-ти в лидеры вышли три представителя ячеек общества

Изменить размер текста: A A

15 мая в Международный день семьи в Орле наградили победителей областного конкурса «Семья года - 2019». Из 19-ти в лидеры вышли три представителя ячеек общества по номинациям многодетная семья, молодая семья и сельская семья.

Победителями в номинации «Многодетная семья» стала семья Василия и Ирины Никульниковых из Ливенского района. Вместе супруги воспитывают семерых детей. В номинации «Сельская семья» принимали участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей. Победили в ней жители Новосильского района, Дмитрий и Юлия Сошневы с тремя детьми.

В номинации «Молодая семья» принимали участие супруги, чей возраст достигал не более 35 лет. Победителем в этой номинации стала семья Алексея и Анны Поповых из Орла. Молодые люди воспитывают дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU