16 Май 16:39 2019-05-16T16:40:56+03:00

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Качество ремонта двора на Машиностроительной, 5 оценил глава администрации Орла. На месте Александр Муромский побывал 15 мая во время традиционного объезда города.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Двор уже полностью заасфальтировали и взяли с покрытия пробы. Оказалось, асфальт соответствует ГОСТу. Но есть дефект: после дождей на некоторых участках скапливается вода. Как сообщил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства Орла, работы не будут приняты пока нарушения не устранят.

Глава Заводского района Юрий Студенников отметил, что достигнута договоренность по ремонту и покраске детского оборудования во дворе дома № по улице Машиностроительной. Дополнительно там установят водостоки и покрасят подъездные двери.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, всего в 2019 году в Орле отремонтируют 63 дворовые территории. В случае экономии средств, деньги будут направлены на резервный перечень из 10 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU