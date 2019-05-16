В Орле открылась выставка о связи Александра Пушкина с городом

16 Май 16:35 2019-05-16T16:36:22+03:00

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Выставка «Пушкин в Орле» открылась в библиотеке Бунина сегодня, 16 мая. В экспозиции собраны многочисленные публикации о связи великого русского поэта с Орловским краем.

- В их числе первый выпуск краткой летописи «Пушкин и Орловский край» Анатолия Панова и Валерия Шапочки. Болховским корням поэта и его орловским друзьям посвятил книгу «России сердце не забудет» краевед Александр Венедиктов. Предложена вниманию и историческая повесть Василия Катанова «Царский венец» и книга «История Орловского края», - рассказали «КП» работники библиотеки.

Выставка знакомит и с изданиями местных краеведов. Так, одна из глав издания Елены Ашихминой «Орел. Жития и жители» описывает встречу легендарного полководца Алексея Петровича Ермолова с Пушкиным, которая состоялась по дороге в Арзрум. В экспозиции представлены также работы Александра Бельского «Литературный мир Орловщины», словарь «Пушкина свет над землею Орловской», библиографический указатель «Живая связь времен».

Выставка продлится до конца мая.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU