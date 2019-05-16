16 Май 16:05 2019-05-16T16:05:38+03:00

Незнакомый мужчина попросил у владельца прокатиться и не вернул транспорт

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Кражу велосипеда раскрыли в Орле полицейские. Инцидент случился в Заводском районе. Владелец двухколесного транспорта рассказал, что, находясь в гараже, к нему подошел незнакомец и попросил прокатиться. Однако велосипед он так и не вернул.

К краже причастным оказался 28-летний орловец. Мужчина приехал на велосипеде к своему знакомому и попросил у него ключи от гаража, Там он и оставил транспорт.

- По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU