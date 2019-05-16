В воскресенье в Орле стартует молодежный фестиваль «Рьюфест-Живая планета — 2019»
В защиту экологии и бездомных животных выступят вокалисты, танцоры, актеры, и творческие коллективы
.
Изменить размер текста:
В это воскресенье, 19 мая, в Орле стартует молодежный фестиваль «Рьюфест-Живая планета — 2019». На открытой сцене ТМК «ГРИНН» в защиту экологии и бездомных животных выступят вокалисты, танцоры, начинающие актеры, инструменталисты, танцевальные, вокальные, театральные и инструментальные коллективы из Орла и области, а также из других российских регионов и стран.
Международный благотворительный конкурс-фестиваль юных талантов продлится до 25 мая.
Начало в день открытия в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU