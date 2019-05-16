В воскресенье в Орле стартует молодежный фестиваль «Рьюфест-Живая планета — 2019»

16 Май 15:39 2019-05-16T15:39:22+03:00

В защиту экологии и бездомных животных выступят вокалисты, танцоры, актеры, и творческие коллективы

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В это воскресенье, 19 мая, в Орле стартует молодежный фестиваль «Рьюфест-Живая планета — 2019». На открытой сцене ТМК «ГРИНН» в защиту экологии и бездомных животных выступят вокалисты, танцоры, начинающие актеры, инструменталисты, танцевальные, вокальные, театральные и инструментальные коллективы из Орла и области, а также из других российских регионов и стран.

Международный благотворительный конкурс-фестиваль юных талантов продлится до 25 мая.

Начало в день открытия в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU