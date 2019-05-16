СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-16T14:54:23+03:00

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Международный День семьи справили в Орле. Праздничное торжество с участием многодетных семей, семей с приемными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья, семей военнослужащих, семейными династиями учителей и врачей прошло в среду, 15 мая, в областном Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перед началом праздника в фойе работала фотовыставка и выставка работ орловских школьников, проводились мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров. Во время официальной части состоялась церемония награждения.

- Присутствующие в зале семьи были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора и орловского Облсовета. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием лучших исполнителей и творческих коллективов города, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU