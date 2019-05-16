Многоликая Россия: в выходные под Орлом пройдет фестиваль культур народов нашей страны
В грядущее воскресенье, 19 мая, под Орлом пройдет фестиваль с говорящим названием «Многоликая Россия». Его гостей ждет экскурс в культуру народов нашей страны.
В программе фестиваля – конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России. По словам организаторов, главная цель события заключается в том, чтобы сохранить народную культуру.
Районный фестиваль пройдет уже в пятый раз. Для его гостей выступят музыканты десяти местных коллективов, а также известные артисты России. Кроме того в программе - горячий чай на травах, национальная кухня разных народов и концерт «Россия всех объединяет». Не пропустите!
КОГДА, ГДЕ?
19 мая, 12.00
п. Зеленый Шум, парк-отель «Мечта»
ИСТОЧНИК KP.RU
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