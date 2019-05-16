Многоликая Россия: в выходные под Орлом пройдет фестиваль культур народов нашей страны

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-16T14:26:56+03:00

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В грядущее воскресенье, 19 мая, под Орлом пройдет фестиваль с говорящим названием «Многоликая Россия». Его гостей ждет экскурс в культуру народов нашей страны.

В программе фестиваля – конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России. По словам организаторов, главная цель события заключается в том, чтобы сохранить народную культуру.

Районный фестиваль пройдет уже в пятый раз. Для его гостей выступят музыканты десяти местных коллективов, а также известные артисты России. Кроме того в программе - горячий чай на травах, национальная кухня разных народов и концерт «Россия всех объединяет». Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

19 мая, 12.00

п. Зеленый Шум, парк-отель «Мечта»

ИСТОЧНИК KP.RU