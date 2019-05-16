2019-05-16T13:48:10+03:00
Спорт

Всероссийская Спартакиада «Юность России» пройдет в Орле

Соревнования запланированы на 22-25 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Всероссийская Спартакиада «Юность России» пройдет в Орле с 22 по 25 мая. В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов профессиональных образовательных учреждений из 30 регионов России.

Орловскую область будут представлять победители областной Спартакиады 2018-2019 годов - Орловский техникум путей сообщений имени Лапочкина, Орловский реставрационно-строительный техникум, Орловский технологический техникум, Мезенский педагогический колледж и Орловский техникум сферы услуг. Спортсмены сразятся в 9-ти видах состязаний. Это мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, плавание, дартс и перетягивание каната.

- Соревнования пройдут на базе Орловского государственного университета имени Тургенева, стадиона имени Ленина, училища олимпийского резерва и шахматно-шашечной школы, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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