В Орле планируют расселить 20 аварийных домов в ближайшие пару лет

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-16T13:22:36+03:00

Всего на очереди 127 домов

Изменить размер текста: A A

В ближайшие 2 года в Орле планируется расселить 20 аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в городе аварийных домов 127 штук. По адресам, жильцы которых в новые квадратные метры переедут в 2019-2020 годах, сейчас проживает 423 человека в 165 жилых помещениях. Выделено на переселение 20 домов 156,4 миллиона рублей.

В список домов, ближайших в очереди на расселение, входят следующие: улица Васильевская, 48, Пушкина, 100, 100а, Автогрейдерная, 9, Льва Толстого, 20, Мичурина, 70, Рабочий городок, 31, 20, Плещеевская, 14, 10, 12, 6, 8, Куйбышева, 1, 3, 1-я Пушкарная, 8, 14, Привокзальная, 42, Карачевская, 86, Грановского, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU