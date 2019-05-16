В Орле планируют расселить 20 аварийных домов в ближайшие пару лет
В ближайшие 2 года в Орле планируется расселить 20 аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего в городе аварийных домов 127 штук. По адресам, жильцы которых в новые квадратные метры переедут в 2019-2020 годах, сейчас проживает 423 человека в 165 жилых помещениях. Выделено на переселение 20 домов 156,4 миллиона рублей.
В список домов, ближайших в очереди на расселение, входят следующие: улица Васильевская, 48, Пушкина, 100, 100а, Автогрейдерная, 9, Льва Толстого, 20, Мичурина, 70, Рабочий городок, 31, 20, Плещеевская, 14, 10, 12, 6, 8, Куйбышева, 1, 3, 1-я Пушкарная, 8, 14, Привокзальная, 42, Карачевская, 86, Грановского, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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