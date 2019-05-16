2019-05-16T12:17:08+03:00
Общество

Почти две сотни орловцев обратились в больницы после укусов клещей

Боррелиями инфицированы больше 17% насекомых
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области, по данным на 13 мая, в больницы после укусов клещей обратилось 174 человека. Часть насекомых инфицирована боррелиями, а именно 17,2 %.

В числе пострадавших от кровососов 49 детей. Как отмечают в регуправлении Роспотребнадзора, обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных.

Напомним, в нынешнем сезоне в области от клещей планируется протравить 310 гектаров территорий. На площади в 175 гектаров акарицидная обработка уже проведена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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