Почти две сотни орловцев обратились в больницы после укусов клещей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-16T12:17:08+03:00

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В Орловской области, по данным на 13 мая, в больницы после укусов клещей обратилось 174 человека. Часть насекомых инфицирована боррелиями, а именно 17,2 %.

В числе пострадавших от кровососов 49 детей. Как отмечают в регуправлении Роспотребнадзора, обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных.

Напомним, в нынешнем сезоне в области от клещей планируется протравить 310 гектаров территорий. На площади в 175 гектаров акарицидная обработка уже проведена.

ИСТОЧНИК KP.RU