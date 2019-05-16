37-летний орловец в оперативном розыске попал в руки правоохранителей
При попытке кражи из магазина мужчину задержали росгвардейцы
37-летний орловец в оперативном розыске попал в руки правоохранителейФото: Архив "КП"
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37-летний орловец в оперативном розыске попал в руки правоохранителей. При попытке кражи из магазина мужчину задержали росгвардейцы.
Инцидент произошел в одной из сетевых торговых точек на улице Пушкина в Железнодорожном районе Орла. Посетитель с продуктами питания попытался скрыться но был остановлен сотрудниками Росгвардии.
- Мужчина передан сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе управления.
ИСТОЧНИК KP.RU