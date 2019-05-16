СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-16T12:00:05+03:00

37-летний орловец в оперативном розыске попал в руки правоохранителей Фото: Архив "КП"

При попытке кражи из магазина мужчину задержали росгвардейцы

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37-летний орловец в оперативном розыске попал в руки правоохранителей. При попытке кражи из магазина мужчину задержали росгвардейцы.

Инцидент произошел в одной из сетевых торговых точек на улице Пушкина в Железнодорожном районе Орла. Посетитель с продуктами питания попытался скрыться но был остановлен сотрудниками Росгвардии.

- Мужчина передан сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU