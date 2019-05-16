СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-16T11:27:07+03:00

О краже металлического контейнера со своего участка орловец узнал от полицейских Фото: Архив "КП"

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О краже металлического контейнера со своего дачного участка орловец узнал от полицейских. Двоих похитителей стражи порядка задержали неподалеку с поличным при попытке перевозки чужого имущества в районе поселка Надежда.

Полицейские заметили манипулятор, который вез трехтонный контейнер. Автомобиль остановили. Стражи порядка поинтересовались, кто является владельцем груза. Водитель указал на находящегося рядом с ним мужчину. Однако при ответе на вопрос, его ли это контейнер, 20-летний житель Хотынецкого района стал путаться.

Оказалось, на самом деле груз принадлежит хозяину дачного участка. Узнав, кто это, полицейские связались с ним. Мужчина о происходящем ничего не знал.

- В отношении 20-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности орловцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU