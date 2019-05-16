2019-05-16T11:09:55+03:00
Происшествия

Под Орлом несовершеннолетний на мопеде взял на таран бордюр

Подросток получил травмы и был доставлен в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом несовершеннолетний на мопеде взял на таран бордюр. ДТП случилось ночью 16 мая на улице Карла Маркса в поселке Кромы. 15-летний водитель без прав на мопеде неустановленной марки в районе дома № 47 на небезопасной скорости не справился с управлением и наехал на препятствие.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был доставлен в НКМЦ имени Круглой, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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