В Орле трем многодетным семьям вручили грамоты за вклад в укрепление семейных ценностей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-16T10:31:55+03:00

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В Орле трем многодетным семьям вручили почетные грамоты за вклад в укрепление семейных ценностей. Благодарность родителям в среду, 15 мая, в Международный день семей, выразил глава городской администрации Александр Муромский.

Почестей удостоилась семья Манько. Супруги Олег и Елена воспитывают десять детей. В апреле 2019 года многодетную семью наградили президентским орденом «Родительская слава». Высшей похвалы заслужили Андрей и Светлана Чибисовы. Помимо четверых собственных детей они воспитали двоих приемных. В минувшем году семья Чибисовых стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Александр и Татьяна Офицеровы воспитывают одну дочку и трех сыновей. В 2016 году семья стала победителем городского конкурса «Лицо города» в номинации «Большая дружная семья», годом позже Офицеровы стали участниками городского проекта «Большая семья – крепкая Россия». Их семейный портрет висел у входа в Городской парк. Уже совсем скоро многодетной семье вручат орден «Родительская слава».

ИСТОЧНИК KP.RU