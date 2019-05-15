В Орле начали лечить каштаны

15 Май 17:45 2019-05-15T17:45:04+03:00

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В Орле стартовал процесс лечения каштанов. Последние годы эти деревья в областном центре страдают от опасного паразита - минирующей моли.

Работа началась сегодня. Специалисты врачевали деревья в Советском районе города. На бульваре Победы на 63 каштанах установили специальные феромонные ловушки, такие же ловушки появились на 23 деревьях улицы Лескова. Также произведены инъекции ствола специальным инсектицидом. По планам, вылечить должны около 400 каштанов.

- Муниципальным контрактом предусмотрена двукратная обработка инсектицидами. Первый этап завершится до конца текущей недели, ко второму приступят в конце июня. Для лечения каштанов от минирующей моли закуплено 15 л инсектицидов и 1 500 ловушек, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU