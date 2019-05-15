15 Май 17:43 2019-05-16T10:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле выбрали победителя в конкурсе дружин юных пожарных. Финал областного конкурса состоялся во Дворце пионеров имени Гагарина. Друг с другом встретились двенадцать команд неравнодушных и творчески одаренных ребят из Орла, Ливен, Мценского, Ливенского, Урицкого, Дмитровского, Сосковского, Кромского, Верховского, Новосильского и Должанского районов.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В творческой форме ребята рассказали о своих командах и работе школьной дружины юных пожарных, представили музыкальную композицию о пожарных и спасателях, борьбе с огнем и другими чрезвычайными ситуациями. В интеллектуальном конкурсе школьники показали свои знания правил поведения в экстремальных ситуациях и оказания первой помощи пострадавшим.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Решением жюри победителями были признаны сразу пять команд. Первое место разделили дружины юных пожарных «Сухие рукава» гимназии № 34 города Орла и «Молодо – не зелено» школы № 30 Орла. На втором месте ДЮП «Горячие сердца» Ливенского района. Третье место разделили команды «Спасатели» из Дмитровского района «Отважные спасатели» и Новосильского района, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU