В Орле мошенница лишила сбережений 94-летнего дедушку

15 Май 17:07 2019-05-15T17:11:24+03:00

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Очередной случай социального мошенничества произошел в Орле. Аферистка похитила у 94-летнего пенсионера сбережения и документы.

Все случилось на днях в Советском районе города. В дом дедушки постучала неизвестная дама, она представилась работницей финансовой службы. Завязалась беседа, доверчивый орловец впустил незваную гостью в свое жилье. Визитерша сумела произвести положительное впечатление на пенсионера, так что по ее просьбе он сам показал ей документы, достав их из ящика комода. А после ухода незнакомки, дедушка обнаружил их пропажу, а в придачу исчезли его сбережения. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.

- По данному факту сотрудники следственного отдела УМВД России по городу Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленницы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в который раз призывают орловцев к бдительности. Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться своих сбережений, не стоит впускать неизвестных в дом. Вы всегда можете связаться с родственниками или обратиться в полицию при возникновении подозрений.

ИСТОЧНИК KP.RU