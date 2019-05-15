15 Май 15:56 2019-05-15T15:56:36+03:00

Инспекторы ГИБДД просят всех автовладельцев быть внимательными

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На трассе под Орлом появится новый светофор. Объект планируется запустить в работу 16 мая на участке федеральной автодороги М-2 «Крым» на повороте на улице Школьная поселка Знаменка Орловского района.

- Время работы каждой фазы светофора в дальнейшем может быть скорректировано с учетом дорожно-транспортной обстановки, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Инспекторы просят всех автовладельцев быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU