2019-05-15T15:56:36+03:00
Общество

На трассе под Орлом появится новый светофор

Инспекторы ГИБДД просят всех автовладельцев быть внимательными
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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На трассе под Орлом появится новый светофор. Объект планируется запустить в работу 16 мая на участке федеральной автодороги М-2 «Крым» на повороте на улице Школьная поселка Знаменка Орловского района.

- Время работы каждой фазы светофора в дальнейшем может быть скорректировано с учетом дорожно-транспортной обстановки, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Инспекторы просят всех автовладельцев быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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