На трассе под Орлом появится новый светофор
Инспекторы ГИБДД просят всех автовладельцев быть внимательными
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
На трассе под Орлом появится новый светофор. Объект планируется запустить в работу 16 мая на участке федеральной автодороги М-2 «Крым» на повороте на улице Школьная поселка Знаменка Орловского района.
- Время работы каждой фазы светофора в дальнейшем может быть скорректировано с учетом дорожно-транспортной обстановки, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Инспекторы просят всех автовладельцев быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU