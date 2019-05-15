«Пока в России Пушкин длится»: в Орловской области стартует новый фестиваль
17 мая в Орловской области стартует фестиваль «Пока в России Пушкин длится», посвященный 220-летнему юбилею со дня рождения великого русского поэта. Открытие программы пройдет в орловской библиотеке имени Бунина.
Участниками фестиваля станут педагоги, победители и призеры конкурсов, посвященных Александру Сергеевичу, в том числе конкурса иллюстраций к его произведениям, исследовательских работ «Пушкину посвящается», конкурса чтецов «Читаем Пушкина», конкурсе «Любители русской словесности». Также на фестиваль приглашают педагогов, подавших заявки на участие в Пушкинских чтениях.
- В программе мероприятия награждение победителей и призеров региональных конкурсов, чтение произведений Пушкина и Крылова. В рамках фестиваля начнут работу выставка детских рисунков и библиографическая выставка «Пушкин и Орел», - сообщили «КП» организаторы.
Начало мероприятия в 11 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU