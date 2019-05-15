15 Май 12:19 2019-05-15T12:19:08+03:00

«Пока в России Пушкин длится»: в Орловской области стартует новый фестиваль Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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17 мая в Орловской области стартует фестиваль «Пока в России Пушкин длится», посвященный 220-летнему юбилею со дня рождения великого русского поэта. Открытие программы пройдет в орловской библиотеке имени Бунина.

Участниками фестиваля станут педагоги, победители и призеры конкурсов, посвященных Александру Сергеевичу, в том числе конкурса иллюстраций к его произведениям, исследовательских работ «Пушкину посвящается», конкурса чтецов «Читаем Пушкина», конкурсе «Любители русской словесности». Также на фестиваль приглашают педагогов, подавших заявки на участие в Пушкинских чтениях.

- В программе мероприятия награждение победителей и призеров региональных конкурсов, чтение произведений Пушкина и Крылова. В рамках фестиваля начнут работу выставка детских рисунков и библиографическая выставка «Пушкин и Орел», - сообщили «КП» организаторы.

Начало мероприятия в 11 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU