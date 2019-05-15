2019-05-15T11:50:27+03:00
Общество

В Орле обновляют дорожную разметку

Ежедневно «зебры» наносят три бригады
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле обновляют дорожную разметкуВ Орле обновляют дорожную разметкуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле обновляют дорожную разметку. Работы выполнены уже на 30 %. Речь об этом шла на рабочем совещании в городской администрации 14 мая.

Дмитрий Фролов, ИО начальника УКХ, доложил, что ООО «Доринвест» выполнил осевую разметку краской на площади 5 810 погонных метров, пешеходные переходы краской на площади 2 771 погонных метров и термопластиком - 1 331 погонных метров. Ежедневно разметку наносят три бригады.

По информации Дмитрия Фролова, в праздники подрядчик с намеченных графиков сбился. Однако на общую картину производства работ это не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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