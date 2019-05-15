15 Май 11:30 2019-05-15T11:30:12+03:00

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Орловские огнеборцы потушили пожар в гараже и хозяйственной постройке. ЧП случилось 14 мая в селе Заречье Новосильского района.

- В результате пожара гараж выгорел по всей площади - 24 квадратных метра, кровля обрушилась. Выгорело чердачное помещение хозпостройки на площади 20 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из низ 13 выездов - на ликвидацию возгораний и пять - на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU