«Добровольцы - детям»: в Орле стартовала Всероссийская акция

15 Май 11:19 2019-05-15T11:19:49+03:00

Волонтеры провели для детей и подростков познавательные мастер-классы, викторины, творческие и спортивные мероприятия

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В Орле стартовала Всероссийская акция «Добровольцы - детям». Торжество по случаю открытия прошло в минувший вторник, 14 мая, в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.

Такая акция в Орловской области проходит уже третий раз. Ее активными участниками стали молодежь и взрослые, школьники и студенты, родители, дети и волонтеры. Они провели для детей и подростков познавательные мастер-классы и викторины, организовали творческие и спортивные мероприятия.

Напомним, ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы − детям» организуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ее цель - содействие участию волонтеров в реализации задач Десятилетия детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU