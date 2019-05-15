«Добровольцы - детям»: в Орле стартовала Всероссийская акция
В Орле стартовала Всероссийская акция «Добровольцы - детям». Торжество по случаю открытия прошло в минувший вторник, 14 мая, в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.
Такая акция в Орловской области проходит уже третий раз. Ее активными участниками стали молодежь и взрослые, школьники и студенты, родители, дети и волонтеры. Они провели для детей и подростков познавательные мастер-классы и викторины, организовали творческие и спортивные мероприятия.
Напомним, ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы − детям» организуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ее цель - содействие участию волонтеров в реализации задач Десятилетия детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU