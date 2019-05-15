2019-05-15T11:01:11+03:00
Общество

Стенды для обмена книгами могут появиться в парках и скверах Орла

Такое нововведение предложили губернатору представители молодежного движения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Стенды для обмена книгами могут появиться в парках и скверах ОрлаСтенды для обмена книгами могут появиться в парках и скверах ОрлаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Стенды для обмена книгами могут появиться в парках и скверах Орла. Такое нововведение предложили в соцсетях Губернатору Орловской области Андрею Клычков представители молодежного движения.

Эту тему обсудили и чиновники на минувшем совещании в городской администрации. Так как обмен книгами достаточно популярен во многих российских городах, глава региона поручил рассмотреть возможность создания площадок для буккроссинга и в Орле.

Так, чиновникам предстоит подготовить предложения о местах установки стендов и их внешнему виду. Для оборудования таких мест предлагается рассмотреть Городской парк культуры и отдыха, парк Дворянское гнездо и Историко-литературный квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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