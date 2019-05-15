15 Май 10:56 2019-05-15T10:56:48+03:00

За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа». К счастью, как сообщили спасатели, обошлось без пострадавших.

Первое ЧП случилось поздно ночью 14 мая на улице Мира в городе Ливны. Автомобиль «ВАЗ-21099» сгорел полностью. От огня удалось спасти рядом стоявшие автомобили. Второй случай произошел в хуторе Сенина Урицкого района. Другая машина, «ВАЗ-2114» также сгорела полностью. Причины пожаров и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

- Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из низ 13 выездов - на ликвидацию возгораний и пять - на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU