2019-05-15T10:56:48+03:00
Происшествия

За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа»

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа»За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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За сутки в Орловской области сгорели два «ВАЗа». К счастью, как сообщили спасатели, обошлось без пострадавших.

Первое ЧП случилось поздно ночью 14 мая на улице Мира в городе Ливны. Автомобиль «ВАЗ-21099» сгорел полностью. От огня удалось спасти рядом стоявшие автомобили. Второй случай произошел в хуторе Сенина Урицкого района. Другая машина, «ВАЗ-2114» также сгорела полностью. Причины пожаров и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

- Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из низ 13 выездов - на ликвидацию возгораний и пять - на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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