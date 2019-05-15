Уже сегодня интерактивная выставка-игра «Курьерский поезд Маршака» порадует орловцев
Уже сегодня, 15 мая, интерактивная выставка-игра «Курьерский поезд Маршака» порадует орловцев. Открытие состоится в музее Ивана Тургенева. Такое название для игры было выбрано неслучайно. Создателям выставки творческий путь писателя Самуила Маршака напомнил движение поезда.
- Любовь автора к чёткому ритму, стремительность литературного роста и искромётность его текстов не позволяют сомневаться в точности этой ассоциации. Каждая станция – игра, отправит посетителей в мир известных сказок, пьес и стихотворений автора и откроет их с необычной стороны даже искушенным читателям, - поделились с «КП» организаторы.
По пути следования поезда гостям выставки встретится сказочное дерево-библиотека, наполненное сборниками стихов и сказок авторы. Посетителям также представят фотографии поэта и его окружения, снимки памятных мест в различных городах России.
Игра состоится в 15 часов.
Адрес: улица Тургенева, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU