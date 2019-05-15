15 Май 10:34 2019-05-15T10:34:46+03:00

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В орловской глубинке проверили наличие приемников цифрового сигнала. В торговых точках Новосиля и Залегощи, где продают приставки, побывала рабочая группа «Губернаторского контроля».

- Во всех магазинах было представлено оборудование различных ценовых категорий. В наличии имеются несколько видов комнатных и уличных антенн. Необходимую модель всегда можно заказать, а неисправное оборудование - сдать в ремонт или обменять. Продавцы дают инструкции по подключению оборудования, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Рабочая группа отметила, что особое внимание уделяется пожилым людям. В районах созданы все необходимые условия для перехода на цифру, сделали вывод члены группы. Пока эта работа продолжается в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU