В орловской глубинке проверили наличие приемников цифрового сигнала
В орловской глубинке проверили наличие приемников цифрового сигнала. В торговых точках Новосиля и Залегощи, где продают приставки, побывала рабочая группа «Губернаторского контроля».
- Во всех магазинах было представлено оборудование различных ценовых категорий. В наличии имеются несколько видов комнатных и уличных антенн. Необходимую модель всегда можно заказать, а неисправное оборудование - сдать в ремонт или обменять. Продавцы дают инструкции по подключению оборудования, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.
Рабочая группа отметила, что особое внимание уделяется пожилым людям. В районах созданы все необходимые условия для перехода на цифру, сделали вывод члены группы. Пока эта работа продолжается в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU