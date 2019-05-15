15 Май 10:16 2019-05-15T10:16:19+03:00

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На Орловщине от грозового разряда загорелся нежилой дом. ЧП случилось во вторник вечером, 14 мая, в селе Гнилуша Глазуновского района.

- В результате пожара в доме выгорела и обрушилась кровля на площади 54 квадратных метра, выгорело чердачное помещение хозпостройки на площади 20 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из низ 13 выездов - на ликвидацию возгораний и пять - на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU