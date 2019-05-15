25-летний юбилей отметил орловский ОМОН
За смелость и отвагу 82 офицера удостоили государственных наград
Фото пресс-службы орловского облправительства
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25-летний юбилей отметил орловский ОМОН. Торжество по случаю годовщины состоялось во вторник, 14 мая, в актовом зале регионального Управления Росгвардии.
За качественную работу, смелость и отвагу при исполнении служебного долга 82 офицера удостоили государственных наград. «Орденом Мужества» наградили десять сотрудников отряда.
Память погибших омоновцев почтили минутой молчания. Все бойцы получили ведомственные награды, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Орловской области. Завершилось мероприятие концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU