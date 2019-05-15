Под Орлом столкнулись иномарка «Лифан» и велосипед
Водитель двухколесного транспорта получил травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом столкнулись иномарка «Лифан» и велосипед. ДТП произошло минувшим вечером, 14 мая, в селе Тросна. 54-летний водитель автомобиля следовал по улице Лебедева. Авария случилась в районе дома № 6.
- В результате ДТП 13-летний водитель велосипеда «ROLIZ» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, пострадали два ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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