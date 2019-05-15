15 Май 09:45 2019-05-15T09:45:03+03:00

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Под Орлом столкнулись иномарка «Лифан» и велосипед. ДТП произошло минувшим вечером, 14 мая, в селе Тросна. 54-летний водитель автомобиля следовал по улице Лебедева. Авария случилась в районе дома № 6.

- В результате ДТП 13-летний водитель велосипеда «ROLIZ» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, пострадали два ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU